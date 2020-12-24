شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا يحتاج الأطفال الرضع لنقط فيتامين د؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الجرعة اليومية من فيتامين د مهمة لصحة طفلك الرضيع لعدة أسباب، فهو ضرورية لصحة عظام طفلك وأسنانه، كما يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين د إلى مرض هشاشة العظام الذى يسمى الكساح، في هذا التقرير نتعرف على سبب وأهمية إعطاء فيتامين د لحديثي الولادة أو الرضع، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".



فيتامين د

س: لماذا فيتامين د مهم للأطفال؟

فيتامين د ضروري لصحة عظام طفلك وأسنانه، حيث يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين د إلى مرض هشاشة العظام يسمى الكساح ويساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه في تكوين وتقوية العظام، وبدون فيتامين د ، يكون الطفل أكثر عرضة للكسور ومشاكل النمو.

يحتاج الجسم أيضًا إلى فيتامين د لنمو الدماغ وصحة جهاز المناعة "فيتامين (د) ضروري للعديد من الوظائف ، ومن الصعب الحصول على ما يكفي بدون مكمل غذائي.

س: هل يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إلى فيتامين د؟

كثيرا ما نسمع أن حليب الأم هو غذاء كامل يحتوي على كل ما يحتاجه طفلك لكن الاختبارات أظهرت أن حليب الثدي ينقصه فيتامين د.

يجب أن يحصل الأطفال على قطرات فيتامين د ابتداءً من الأيام القليلة الأولى من الحياة إنه مهم بشكل خاص للأطفال الذين يرضعون من الثدي لأنهم يحصلون على الحد الأدنى من فيتامين (د).

يحتوي حليب الأطفال الصناعي على فيتامين د، لكنها ليست كافية للأطفال الصغار حيث يحتاج الأطفال الذين يتغذون بحليب اصطناعي إلى مكمل فيتامين د.

الأطفال حديثو الولادة، في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم ، لا يستهلكون ما يكفي من الحليب الصناعي للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د ".

س: هل يمكن للأم رفع مستويات فيتامين د في حليب الثدي؟

وجدت إحدى الدراسات أن الأمهات يمكن أن يتناولن مكمل فيتامين د 6400 وحدة دولية / اليوم لتلبية متطلبات الرضيع ولكن يجب على الأمهات مناقشة طبيب الأطفال لتحديد ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح بالنسبة لهم.

س: ما هي كمية فيتامين د التي يحتاجها الأطفال؟

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول 400 وحدة دولية للأطفال يوميًا تحتوي معظم مكملات فيتامين (د) على هذه الكمية في جرعة واحدة لكن قد تكون الجرعة مختلفة اعتمادًا على العلامة التجارية للقطرات التي تشتريها.



فيتامين د للرضع

س: متى يمكن أن يتوقف الأطفال عن الحصول على قطرات فيتامين د؟

بمجرد أن يشرب طفلك لترًا واحدًا من الحليب الاصطناعي أو الحليب كامل الدسم المدعم كل يوم، فإنه يحصل على ما يكفي من فيتامين د دون قطرات.

بالنسبة للرضع الذين يرضعون حليباً اصطناعياً يمكن أن يكون هذا في غضون بضعة أشهر من العمر ولكن بالنسبة للرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط ، لا يتم ذلك حتى يبلغوا السنة الأولى من العمر ويكونون قادرين على بدء شرب الحليب كامل الدسم. اسأل طبيب الأطفال عن موعد التوقف عن إعطاء طفلك قطرات فيتامين د.

س: ما علامات نقص فيتامين د عند الأطفال؟

ليس من السهل اكتشاف نقص فيتامين د عند الأطفال ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم تمكنهم من إخبارك بما يشعرون به. والتعب وآلام العضلات ، أعراض نقص فيتامين د ، من الأعراض الشائعة للعديد من الحالات الأخرى بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تظهر علامات نقص فيتامين د إلا بعد شهور أو سنوات.

لكن الأطباء قد يفحصون مستويات فيتامين د لدى طفلك إذا كان طفلك يعاني من:

-كثرة الأمراض أو العدوى.

-ضعف النمو.

-كسور العظام المتكررة.