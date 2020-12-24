شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تؤدى للإصابة بتقلصات البطن للسيدات.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشعر الكثير من السيدات بتقلصات غير مريحة أسفل البطن يمكن أن تأتى مع الدورة الشهرية لكن يمكن أن تظهر التشنجات فى غير هذه الأوقات، هناك العديد من الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى حدوث تقلصات فى البطن وفى حين أن العديد منها طبيعى، فقد يكون بعضها خطيرًا وقد يتطلب عناية طبية.

ووفقا لموقع insider توجد 9 أسباب للشعور بتقلصات البطن بخلاف الدورة الشهرية وهى:

الإباضة

تحدث تقلصات الإباضة عندما يطلق أحد المبيضين بويضة كجزء من دورتك الشهرية الشهرية، وتعانى واحدة من كل خمس نساء تقريبًا من تقلصات أثناء الإباضة، وعادة ما تأتى هذه التشنجات قبل نحو 14 يومًا من الدورة الشهرية، ويمكن أن تشعر وكأنها وخز حاد من الألم أو وجع خفيف عادة ما تكون تقلصات الإباضة في جانب واحد فقط من أسفل بطنك ويمكن أن تستمر من بضع دقائق فقط إلى يومين.

تكيسات المبيض

تكيسات المبيض هى أكياس صغيرة مليئة بالسوائل التى تنمو داخل المبايض أو على طول الجزء الخارجى منها، وهى شائعة نسبيًا وقد لا تسبب الخراجات الصغيرة أى أعراض لكن تكيسات المبيض الكبيرة يمكن أن تسبب تقلصات شديدة فى أسفل البطن، وعادة ما تكون في الجانب الذي تنمو فيه التكيسات.

إذا كنت تعاني من الحمى أو القيء مع تقلصاتك ، يجب أن تحصل على رعاية طبية هذه علامة على احتمال تمزق الكيس ، مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي.

الحمل

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، قد تعانين من بعض التقلصات بسبب توسع الرحم، في المرحلة الثانية من الحمل، قد تعانين أيضًا من تقلصات عندما تتمدد العضلات التي تدعم الرحم في معظم الحالات ، لا تكون هذه التشنجات مؤلمة بشدة ويجب أن تحدث فقط من حين لآخر.

الحمل خارج الرحم

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تلتصق البويضة المخصبة خارج الرحم ويمكن أن تكون قاتلة للمرأة إذا لم تتم إزالتها جراحيًا، يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم، عادةً في قناتي فالوب، الحمل خارج الرحم هو نوع من أنواع الإجهاض، لكن على عكس معظم حالات الإجهاض، سوف تحتاجين إلى دواء أو جراحة متخصصة لإزالة الحمل، ويمكن أن يسبب الحمل خارج الرحم تقلصات شديدة ومؤلمة مع أعراض أخرى.

الإجهاض

يحدث الإجهاض عندما يفقد الحمل قبل أن يصل إلى 20 أسبوعًا تنتهي حالة واحدة من كل خمس حالات حمل بالإجهاض، وفي معظم الأوقات، ستعانين من تقلصات مؤلمة، قد تستمر تقلصات الإجهاض لفترة قصيرة فقط ، لكنها قد تمتد لساعات في بعض الحالات.

مرض التهاب الحوض

يحدث مرض التهاب الحوض عندما يكون لديك عدوى في أعضائك التناسلية، بما في ذلك المبيضين أو الرحم أو المهبل غالبًا ما ينتج مرض التهاب الحوض عن الأمراض المنقولة جنسيًا، يمكن أن يسبب مرض التهاب الحوض تقلصات مؤلمة ، ولكن غالبًا ما تكون هناك أعراض أخرى أيضًا ، مثل الحمى ، وإفرازات كريهة الرائحة ، والشعور بالحرقان عند التبول.

مرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء هو حالة مزمنة تسبب تلفًا في الجهاز الهضمي يجعل داء الأمعاء الالتهابي من الصعب عليك هضم الطعام ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى نزيف خطير في الأمعاء.

يمكن أن يسبب داء الأمعاء الالتهابي ألمًا وتقلصات في البطن ، خاصة بعد الأكل، لكنه قد يأتي أيضًا بأعراض مثل الإسهال والبراز الدموي. في كثير من الحالات ، يمكن أن يتسبب مرض التهاب الأمعاء في فقدان الشهية أيضًا ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

بطانة الرحم

الانتباذ البطاني الرحمي هو اضطراب مزمن ينمو فيه أنسجة زائدة خارج الرحم أو المبايض أو الأعضاء الأخرى المجاورة يمكن أن يسبب هذا النسيج الزائد ألمًا شديدًا وتشنجًا ، خاصةً أثناء الدورة الشهرية أو الدورة الشهرية

التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو حالة خطيرة تلتهب فيها الزائدة الدودية فجأة ، غالبًا بسبب العدوى يمكن أن يكون التهاب الزائدة الدودية خطيرًا إذا لم تحصل على علاج سريع لإزالة الزائدة الدودية ، فقد يتمزق ويسبب عدوى واسعة النطاق أو حتى الموت.