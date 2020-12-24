كورونا حول العالم.. قفزة بوفيات البرازيل ومليون أمريكي تلقوا اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 78.23 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و723 ألفاً و54 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



17 إصابة جديدة بالصين.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 ألفاً و899 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.





مليون أمريكي تلقوا اللقاح

تلقّى مليون أمريكي حتى الآن جرعة أولى من لقاح ضدّ "كوفيد-19"، حسب ما أعلن الأربعاء مدير الوكالة الرئيسيّة للصحّة العامّة في الولايات المتّحدة، وهي خطوة "حاسمة" لكنّها تعكس في الوقت نفسه تأخّرًا في برنامج التلقيح.

وقال روبرت ريدفيلد إنّ "الولايات المتّحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنّها حاسمة، السلطات المحلّية أبلغتْ عن تلقّي أكثر من مليون شخص جرعةً أولى من لقاح ضدّ كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيّام".

لكنّ رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها شدّد في الوقت نفسه على أنّ "طريقاً صعباً" ينتظر الولايات المتحدة في حملة التلقيح التاريخيّة هذه.

أمّا منصف السلاوي، مستشار البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكيّة لتطوير لقاحات ضدّ فيروس كورونا، فقال من جهته إنّ هدف تلقيح 20 مليون شخص في البلاد بحلول نهاية العام "لن يتحقّق على الأرجح".

وتسعى الولايات المتّحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الرّبع الأوّل من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الرّبع الثاني، حسب السلاوي.

ودعا ريدفيلد الأمريكيّين إلى الاستمرار في ممارسة التّباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما أنّ اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكّان البلاد.

يأتي ذلك، في وقت يُواصل الفيروس تفشّيه في الولايات المتّحدة التي سجّلت أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة الأربعاء، وتُعتبر البلاد الأكثر تأثّرًا بالفيروس في العالم، بتسجيلها نحو 325 ألف وفاة جرّاءه.

ووافقت السلطات الصحّية الأمريكيّة حتّى الآن على توزيع لقاحين عائدين لكلّ من فايزر/بيونتك وموديرنا، وبدأت حملة التلقيح في 14 ديسمبر/كانون الأوّل.





985 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منه، الخميس، إن كوريا الجنوبية سجلت الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة.

وأضافت الوكالة أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 وفاة.





46696 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 46696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و961 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و365 ألفاً و517 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 189 ألفاً و220.





الأرجنتين ترخص استخدام لقاح "سبوتنيك- في"

أعلنت الأرجنتين الأربعاء منحها ترخيصاً عاجلاً للقاح "سبوتنيك-في" الروسي المثير للجدل، لتكون أول دولة تُقدِم على هذه الخطوة في أمريكا اللاتينية.

ويُتوقّع أن تصل الخميس إلى الأرجنتين أول شحنة تحوي 25 مليون جرعة من اللقاح كانت طلبتها الحكومة.

وقال وزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا إن الترخيص منِح "بما يتوافق وتوصيات وكالة الدواء الأرجنتينية".

ووُجّهت انتقادات للّقاح في روسيا وخارجها نظرًا لتسجيله قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق، ويزعم مطوّروه أنّه فعّال بنسبة تتجاوز 90%.

وقال كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، إن "الترخيص لسبوتنيك-في بالأرجنتين دون تجارب سريرية إضافية اعتراف مهمّ بقواعد روسيا وتنظيماتها ونوعية تجاربها السريرية".

وغادرت طائرة من الأرجنتين إلى موسكو الثلاثاء لجلب أول 300 ألف جرعة من سبوتنيك-في الذي طوره "مركز نيكولاي غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وجاء الترخيص بعيد منح الموافقة على استعمال لقاح فايزر-بايونتيك مع بدء الحكومة في التفاوض مع مخبر فايزر لشراء جرعات منه.

وسجّلت الأرجنتين البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة، أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ وما يزيد عن 42 ألف وفاة.



