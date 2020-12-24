شكرا لقرائتكم شركات مكالمات فيديو وخدمات مدفوعة على"تيليغرام".. في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن تطبيق تيليغرام الشهير سيطل هذا العام بتغييرات عديدة. فقد أعلن التطبيق المشفر للمراسلة إطلاق خدمات مدفوعة، بدءاً من عام 2021، لتمويل نموه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس. وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق، إن "(تيليغرام) سيبدأ في تحقيق مداخيل بدءاً من العام المقبل" من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات.

كما أكد أن ذلك سيحصل "بطريقة غير تطفلية"، وأن "معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغير".

أما جمع الأموال، فسيحصل عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ"مستخدمين يستفيدون من ميزات" على غرار الشركات التي تستخدم "تيليغرام" لأغراض مهنية.

منصة خاصة للإعلانات

وأشار دوروف إلى أن بعض قنوات "تيليغرام" التي لديها ملايين المتابعين، تضع أصلاً إعلانات.

ويرغب "تيليغرام" في إنشاء منصته الخاصة للإعلانات، على أن يتم فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات. وأكد دوروف أن "كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك"، وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات. ويقارب عدد مستخدمي "تيليغرام" الناشطين 500 مليون.

وأضاف دوروف أن المجموعة "تحتاج إلى ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار"، مشيراً إلى أنها دفعت حتى الآن من حسابها الخاص معظم نفقات الشركة. وتابع : "مع نموه الحالي، (تيليغرام) على الطريق الصحيح للوصول إلى مليارات المستخدمين، ويحتاج إلى تمويل مناسب". ورفض فكرة بيع الشركة "على غرار مؤسسي (واتساب)"، وهو تطبيق المراسلة المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف، وأشار مرات عدة إلى ثغرات أمنية فيه.

يشار إلى أن دوروف جنى ثروة بعد إنشائه "فكونتاكتي" موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده شركاؤه بحسب قوله، للسماح للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.

وفي مايو الماضي، أعلن تطبيق "تيليغرام" إنهاء مشروعه الطموح لإنشاء عملة افتراضية ونظام دفع، بعد تجاذب طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وجمع "تيليغرام" مبلغاً قياسياً بلغ 1.7 مليار دولار من مئتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة. ولجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى القضاء، بدافع أن "تيليغرام" لم يسجل عرضه وشروطه لدى الهيئة.

مكالمات الفيديو

من جهة ثانية، يعتزم التطبيق إطلاق ميزة مكالمات الفيديو بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. وكان "تيليغرام" قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي إطلاق ميزة مكالمات الفيديو تجريبياً، في ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مؤمنة بتقنية التشفير التي تمنع أي طرف ثالث من اختراق المكالمة، وبالتالي حماية الخصوصية.

يذكر أن لدى "تيليغرام" أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.