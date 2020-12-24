شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين صحية تخفض الكوليسترول فى الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعا التي تواجه كبار السن، و من بين أسبابها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، نتيجة تناول أطعمة دهنية وقلة النشاط البدني، وزيادة الوزن، والتدخين، وقد تكون العوامل الوراثية والعمر أيضًا عاملاً مساهماً، لذلك تعتبر التمارين من أكثر الطرق فعالية للسيطرة على الكوليسترول، وهناك 5 تمارين يمكنك اختيارها لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لموقع timesnownews وهي:

السباحة

تساعد السباحة في الحفاظ على وزن صحي ورئتين وصحة قلب.



السباحة

المشى

المشى أحد أسهل أشكال التمارين وأكثرها فعالية، يمكن أن يساعدك المشي على تحسين حالتك المزاجية وتقوية عضلاتك وفقدان الوزن وتحسين صحة مفاصلك ونومك، يمكن أن يساعدك كذلك في إدارة مستويات الكوليسترول في الدم لأن المشي يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب.



المشى

الجرى

إذا كنت تبحث عن تمرين يغير نمط حياتك ويفيد في إدارة مستويات الكوليسترول، فإن الجري هو الخيار المناسب لك، يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية، وبالتالي مساعدتك في الحفاظ على وزن صحي، تقوية العضلات وتحسين لياقة القلب والأوعية الدموية هي مزايا أخرى لها.



الجرى

ركوب الدراجات

هذا هو أحد أكثر أشكال التمارين متعةً، يمكن أن يكون مفيدًا لأنه كال يساعد في تحسين وضعك وحركة المفاصل والتنسيق وصحة القلب وصحة العظام كما أنه يساعد في تقليل مستويات الدهون في الجسم.



ركوب الدراجات

رفع الأثقال

رياضة رفع الأثقال من أشكال التمارين الصعبة لكنها تساعد في تقوية عضلات الجسم عن طريق استهداف عضلات معينة، كما أنه يزيد من معدل ضربات القلب مما يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم.