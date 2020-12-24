شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التهاب دواعم السن.. الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يتم إهمال صحة الفم كجزء من الصحة العامة، رغم ما يشكله ذلك من أضرار صحية، إذا كنت تعتقد أن مجرد تنظيف الأسنان يوميًا بالفرشاة يكفي لحمايتها من أمراض الفم ، فأنت مخطئ. فالفم هو المدخل الأول للجسم، حيث تدخل منه معظم البكتيريا والجراثيم، والحفاظ على صحة الفم يعني الوقاية من العديد من الأمراض.

ما هو التهاب دواعم السن؟

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "، فإن التهاب دواعم السن هو مرض شائع جدًا في اللثة يصيب الأنسجة الرخوة للثة، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يمكن أيضًا أن يدمر العظام التي تدعم الأنسجة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الأسنان.

هو مرض شائع ولكن يمكن الوقاية منه بسهولة، حيث يؤدي عدم الاهتمام بنظافة الفم إلى التهاب دواعم السن، ويمكن أن يساعد غسل الأسنان مرتين يوميًا بالفرشاة في الوقاية من التهاب اللثة، كما يمكن أن تساعد الزيارة المنتظمة لطبيب الأسنان أيضًا في منع فقدان الأسنان وتقليل فرصة الإصابة بهذا المرض.

أعراض التهاب دواعم وأسبابه

فيما يلي بعض أهم أعراض وأسباب التهاب دواعم السن:

نزيف اللثة

تورم اللثة

رائحة الفم الكريهة

ألم أثناء مضغ الطعام

فقدان الأسنان

تغير لون اللثة إلى اللون الأرجواني أو الأحمر الفاتح

تغير في لون فرشاة الأسنان بعد تفريش الأسنان

صديد بين اللثة والأسنان

يتطور الفراغ بين الأسنان

تصبح اللثة طرية في الطبيعة

نزيف الأسنان عند تنظيف أسنانك بالخيط

تغير في شكل الأسنان عندما تبدأ في الظهور لفترة أطول قليلاً من تراجع اللثة

من المهم زيارة طبيب الأسنان بانتظام إذا أراد المرء الابتعاد عن أمراض الفم. في حالة ملاحظة أي أعراض أو أسباب، تأكد من تحديد موعد مع الطبيب في أسرع وقت ممكن لتجنب فقدان الأسنان.

العلاج

اتبع جدولًا جيدًا لنظافة الفم: تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين كل يوم، نظف أسنانك بالفرشاة مرة في الصباح ومرة في المساء، واستخدم الخيط مرة يوميًا قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، للحفاظ على نظافة الفم الجيدة يخلق بيئة لا تشجع على نمو البكتيريا.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام: مرة كل 6 إلى 12 شهرًا، تأكد من زيارة طبيب الأسنان، وفي حالة ظهور أعراض على الشخص ، فلا يجب عليك الامتناع عن زيارة طبيب الأسنان.

تنظيف الأسنان العميق عند الطبيب: من المهم أن تذهب إلى طبيب الأسنان لجلسة تنظيف أسنان منتظمة، هذا يساعد في إزالة البلاك قبل أن يتطور إلى التهاب اللثة ويتطور إلى التهاب اللثة، وإذا لاحظت تغيرًا في لون الأسنان أو تراكم البلاك ، فاستشر طبيب أسنانك واطلب تنظيفًا للوقاية من أمراض اللثة.