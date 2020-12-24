شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد أعراض الربو سوءًا فى الليل وما علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد أعراض الربو سوءًا فى الليل وأبرز هذه الأعراض ضيق التنفس والصفير والسعال، ويعانى ما يقرب من 30 إلى 70% من المصابين بالربو من تفاقم أعراضه ليلًا، وفى هذا التقرير نتعرف على المزيد حول الربو الليلى وماذا تفعل إذا كنت تعانى من الربو الليلى المصحوب بالسعال وأعراض أخرى، وفقاً لموقع "CNN".



الربو الليلي

أسباب الإصابة بالربو الليلى

والأسباب الأكثر شيوعًا لتفاقم الربو فى الليل تشمل

- التعرض لمسببات الحساسية ومنها: بق الفراش، وبر الحيوانات الأليفة، عث الغبار، وكلها شائعة فى غرفة النوم ويمكن أن تؤدى جميعها إلى نوبات الربو.

ربما تقضى من 6 إلى 9 ساعات فى السرير كل يوم؛ وهذا وقت طويل حتى نتعرض لمسببات الحساسية المحتملة، ويعانى بعض الأشخاص أيضًا من تأخر الحساسية فى الليل

وليس من غير المألوف أن تحدث الاستجابة التحسسية بعد 3 إلى 8 ساعات من التعرض لمسببات الحساسية، إذا تعرضت لحبوب اللقاح، على سبيل المثال ، في وقت مبكر من المساء ، فقد تواجه ضيقًا في التنفس وأزيزًا عند محاولة النوم.

مرض ارتجاع المرئ، عندما ننام يكون من الأسهل لحمض المعدة أن يعود إلى المرىء، وهو الأنبوب الذي يربط الفم والمعدة، وبدلاً من ابتلاعه، يمكن لبعض هذا السائل أن يدخل الممرات الهوائية الكبيرة ويثير سعالًا مزعجًا يمكن أن يتسبب ارتجاع حمض المعدة أيضًا في تقلص المسالك الهوائية، ما يؤدي إلى مزيد من صعوبة التنفس.

- التنقيط الأنفى الخلفى يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالتنقيط الأنفى الخلفى، وفى الليل عندما تستلقى بشكل مسطح يكون من الأسهل أن يتقطر السائل أسفل الحلق ويسبب السعال.

- يؤدى الاستلقاء أيضًا إلى انتقال السوائل من الساقين إلى الصدر، ما قد يؤدى إلى زيادة تراكم السوائل فى جدران مجرى الهواء وتضييق ممرات التنفس.

- التغيرات اليومية فى وظائف الرئة تعمل الرئتان بشكل مختلف أثناء الليل ربما لأن البشر قد تطوروا ليصبحوا نشيطين خلال النهار، فإن وظائف الرئة لدينا هي الأفضل خلال النهار وتزداد مقاومة مجرى الهواء طوال الليل، ويكون هذا التأثير أكثر وضوحًا لدى الأشخاص المصابين بالربو.

- توقيت الدواء إذا تلاشى دواء الربو أثناء الليل، فمن المحتمل أن تعاني من الربو الليلي.

- الضغط العصبى، وجدت دراسة واحدة على الأقل علاقة بين التوتر والربو الليلي يمكن أن تسبب الهرمونات التي يفرزها الجسم في أوقات الإجهاد الالتهاب، لذلك يعتقد الباحثون أن الإجهاد قد يؤدي إلى ضيق فى الشعب الهوائية، على الأقل لدى بعض الأشخاص.

علاج الربو الليلي

- إذا استيقظت في منتصف نوبة ربو، فاستخدم جهاز الاستنشاق الخاص بك قد يساعدك أيضًا اتخاذ وضع مستقيم، ويجد بعض الناس أن شرب الماء يمكن أن يخفف من السعال.

إذا كنت تعاني من أعراض الربو بانتظام في الليل، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول المشكلة قد يساعد تعديل توقيت دواء الربو الخاص بك.

يميل الربو إلى التفاقم بمرور الوقت، وإذا كنت تعاني من أعراض في الليل، فقد لا يتم التحكم في الربو لديك بشكل جيد قد يؤدي تعديل خطة إدارة الربو إلى القضاء على الأعراض الليلية.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تخفيف الربو الليلي أيضًا لقد وجدت الدراسات أن النشاط البدني مرتين على الأقل في الأسبوع لمدة 6 إلى 8 أسابيع يقلل من أعراض الربو الليلي لدى الأطفال. كما أن ممارسة الرياضة البدنية لمدة 10 إلى 12 أسبوعًا تقلل من الربو الليلي وتحسن النوم لدى البالغين.