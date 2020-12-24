شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية: المتعافون من كورونا يكتسبون مناعة طبيعية لمدة 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبحاث جديدة صادرة عن جامعة موناش بأستراليا، عن استمرار المناعة من فيروس كورونا المستجد لمدة ثمانية أشهر على الأقل للمتعافين، حيث تبين أن المصابين بفيروس كورونا لديهم ذاكرة مناعية للحماية من العدوى مرة أخرى لمدة ثمانية اشهر، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.

وأوضحت الدراسة الاسترالية أن الموجة الأولى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتضاءل بعد الأشهر القليلة الأولى، ويعد أن هذا البحث أكبر دليل على احتمالية أن اللقاحات ضد الفيروس ستدوم فعاليتها لفترات طويلة.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم اكتشاف خلايا معينة داخل الجهاز المناعي تسمى خلايا الذاكرة "ب"، "تتذكر" الإصابة بالفيروس ، وإذا تم تحديها مرة أخرى ، من خلال إعادة التعرض للفيروس ، فإنها تؤدي إلى استجابة مناعية وقائية من خلال إنتاج الأجسام المضادة الواقية.

وأكد الباحثون أن الأجسام المضادة ضد الفيروس بدأت في التراجع بعد 20 يومًا بعد الإصابة، بعد إجراء التجارب على 25 مريضا من الفيروس، حيث تبين امتلاكهم خلايا الذاكرة B التي تعرفت على أحد مكونين من فيروس كورونا، حتى ثمانية أشهر بعد الإصابة.

وتعطى تلك الدراسة مؤشر هام على فاعلية اللقاحات المطروحة ضد الفيروس التاجى، كما تؤكد صعوبة عودة العدوى مرة أخرى ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى العالم، بعد أن أكدت أن المصابين يحتفظون بمناعة ضد الفيروس والمرض لمدة 8 أشهر.