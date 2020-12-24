شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الأقنعة قد لا يكون كافيًا لمنع انتشار كورونا لمسافات قريبة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبر الباحثون كيف أثرت 5 أنواع مختلفة من مواد الأقنعة على انتشار القطرات التي تحمل فيروس كورونا عند السعال أو العطس.ووفقا للباحثين، كل مادة تم اختبارها قللت بشكل كبير من عدد القطرات المنتشرة، ولكن على مسافات تقل عن 6 أقدام لا يزال هناك عدد كافٍ من القطرات التي قد تسبب المرض عبر العديد من المواد.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة " sciencedaily"، بنى الباحثون آلة تستخدم مولد هواء لتقليد سعال وعطس الإنسان، وتم استخدام المولد لتفجير جزيئات سائلة صغيرة، مثل قطرات العطس والسعال المحمولة في الهواء، من خلال صفائح الليزر في أنبوب مربع محكم الإغلاق بكاميرا.



ارتداء القناع وحده لا يكفى

لقد منعوا تدفق القطرات في الأنبوب بخمسة أنواع مختلفة من مواد القناع - قناع قماش عادي وقناع من طبقتين من القماش وقناع مبلل من طبقتين من القماش وقناع جراحي و N- 95 قناع.

استحوذ كل من الأقنعة على الغالبية العظمى من القطرات ، بدءًا من قناع القماش العادي ، الذي سمح بحوالي 3.6٪ من القطرات بالمرور ، إلى قناع N-95 ، الذي أوقف إحصائيًا 100٪ من القطرات.

ولكن على مسافات تقل عن 6 أقدام ، يمكن حتى لتلك النسب الصغيرة من القطرات أن تكون كافية لإصابة شخص ما بالمرض ، خاصة إذا كان الشخص المصاب بـ كورونا يعطس أو يسعل عدة مرات.

يمكن أن تحمل العطسة الواحدة ما يصل إلى 200 مليون جزيء صغير من الفيروسات ، اعتمادًا على مدى مرض الناقل، وحتى إذا كان القناع يحجب نسبة كبيرة من هذه الجسيمات ، فقد يهرب ما يكفي لإصابة شخص ما بالمرض إذا كان هذا الشخص قريبًا من الناقل.

قال الباحث بالدراسة: "بدون قناع للوجه ، يكاد يكون من المؤكد أن العديد من القطيرات الأجنبية ستنتقل إلى الشخص المعرض للإصابة، وعلى الرغم من أن ارتداء القناع سيوفر حماية كبيرة، ولكنها ليست كاملة ، للشخص المعرض للإصابة عن طريق تقليل عدد قطرات العطس والسعال الأجنبية المحمولة جواً التي قد تدخل الشخص بدون القناع، فيجب النظر في تقليل أو تجنب المواجهة المباشرة - تفاعلات بشرية وجهية أو أمامية ، إن أمكن ".

لم تأخذ الدراسة في الحسبان التسرب من الأقنعة، سواء تم ارتداؤها بشكل صحيح أو غير صحيح ، والتي يمكن أن تزيد من عدد القطرات التي تشق طريقها إلى الهواء.