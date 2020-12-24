لهذا السبب …أقنعة القماش ليست كافية وحدها لوقف انتشار كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ انتشار جالئحة كورونا لجأ ملايين الاشخاص إلى ارتداء كمامات من القماش على اعتبار أنها تحمي من فيروس كورونا، لكن على ما يبدو فإن الحقيقة مخالفة لاعتقادات الملايين، وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه “موفع صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

زعمت دراسة أن ارتداء قناع من القماش قد لا يحمي المستخدم من فيروس كورونا لأن الكثير من القطرات المصابة يمكن أن تنزلق من خلالها. درس العلماء في جامعة ولاية نيو مكسيكو ، في الولايات المتحدة ، خمسة أنواع من أغطية الوجه بما في ذلك أقنعة القماش وأقنعة N95 الجراحية.

وجدوا أنه في حين أن جميع الأقنعة منعت ما لا يقل عن 95 في المئة من الرذاذ المتطاير من السعال والعطس – لا يزال هناك خطر من أن يتم انتقال وتمرير المرض.

الكمامات القماش

على الرغم من أن أقنعة القماش أوقفت 96.4 في المائة من قطرات العطس على مسافة ستة أقدام، إلا أنها لا تزال تسمح بمرور أكثر من 1,000 منها- والتي قال العلماء إنها يمكن أن تحمل جزيئات فيروس كافية لإحداث العدوى.

وقال الدكتور كريشنا كوتا ، الأستاذ المشارك في الجامعة الذي قاد البحث: “إن ارتداء قناع سيوفر حماية كبيرة ، ولكنها ليست كاملة ، لشخص حساس”.

كانت الأبحاث حول ارتداء القناع ضبابية في بداية الوباء ، حيث ترددت السلطات في المملكة المتحدة ودول أخرى في التوصية بارتدائها.

لم توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء الأقنعة حتى 8 يونيو ، وذلك فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والذين يعانون من ظروف صحية كامنة.

في بريطانيا ، تم استخدام أغطية الوجه لأول مرة في وسائل النقل العام في حزيران ، وبعد ذلك في المحلات التجارية والمساحات الداخلية الأخرى في تموز. أما في الولايات المتحدة فتختلف الإجراءات في جميع أنحاء البلاد, في بعض الولايات تمّ وضع قواعد في وقت مبكر من أبريل في حين قاومت بعض الدول الأخرى جعل الأقنعة إلزامية.

إنّ الإجماع العام الآن هو أن الأقنعة قد توفر حماية محدودة فقط للأشخاص الذين يرتدونها ، لكنها جيدة جداً في منع الناس من نشر المرض إذا كانوا مصابين به دون معرفة.

وقد اقترح العلماء أيضاً أن الأقنعة يمكن أن تقلل من شدة المرض عن طريق تعريض الناس للفيروس بجرعات صغيرة ، ولكن هذا لم يتمّ إثباته بعد.

وقال الدكتور كوتا: “القناع يساعد بالتأكيد ، ولكن إذا كان الناس قريبين جداً من بعضهم البعض ، فلا تزال هناك فرصة لنشر أو الإصابة بالفيروس”. “ليست الأقنعة وحدها التي من شأنها أن تساعد. بل المزيج بين كل من الأقنعة والابتعاد الاجتماعي.”

وبهدف الدراسة ، التي نشرت في مجلة Physics Of Fluid ، قام الفريق ببناء آلة تحاكي السعال والعطس من البشر.

وتستخدم الآلة مولد هواء لإطلاق قطرات سائلة صغيرة ، مثل تلك التي من شأنها الخروج من الأنف أو الفم. تم اختبار الجهاز على خمسة أنواع مختلفة من الأقنعة: قناع N95 ، قناع جراحي s ، قناع قماش ، قناع قماش من طبقتين وقناع قماش مبلل من طبقتين.

ويقول الباحثون إن ترطيب القناع يمكن أن يساعد لأن ألياف المادة ستتوسع ، مما يقلل من حجم المسام التي يمكن للقطرات الوصول من خلالها.

وقد تمّ ربط اثنين من أنابيب الزجاج المربعة مع قناع بينهما في حين جهزت عدسة الكاميرا لالتقاط عدد من القطرات.

كل من الأقنعة كانت قادرة على منع معظم القطرات في حين كان أفضل أداء ل N95 الذي منع 100 في المئة من القطرات.

وفي الوقت نفسه، كان الأسوأ هو قناع القماش العادي ، الذي منع 96.4 في المائة فقط من القطرات من المرور.

ولكن على مسافات أقل من ستة أقدام، إنّ السماح بدخول حوالي ثلاثة بالمائة من القطرات يمكن أن يكون كافياً لجعل شخص ما مريضاً.

وقد أظهرت الدراسات أن متوسط عتبة العدوى لـكوفيد-19 هو 1000 جزيء من الفيروسات ، يتم استنشاقه إما دفعة واحدة أو على مراحل.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العطسة الواحدة لديها القدرة على حمل ما يصل إلى 200 مليون جزيء من الفيروسات.

سمح قناع القماش بدخول أكثر من 1000 من قطرات العطس ، كل منها يمكن أن يحتوي على الملايين من جزيئات الفيروس.

أما قناع القماش ذو الطبقتين مع مرشح PM2.5 يسمح بمرور أكثر من 600 قطرات عطس. هذا يعني أنه إذا كان شخص يرتدي أحد هذه الأقنعة قريباً من فرد مصاب ، فقد تهرب قطرات كافية لجعله مصاباً بكوفيد-19.

وقال كوتا: “بدون قناع الوجه ، يكاد يكون من المؤكد أن العديد من القطرات ستنقل إلى الشخص الحساس”. “إن ارتداء قناع سيوفر حماية كبيرة ، لشخص حساس ولكن ليست كاملة ،وذلك لأن القناع يقلل من عدد قطرات العطس والسعال الخارجية المحمولة جواً والتي من شأنها أن تدخل الشخص دون الحاجة إلى استخدام قناع. “لذلك يجب النظر في تقليل أو تجنب التفاعلات والاحتكاكات البشرية المباشرة، إن أمكن.”