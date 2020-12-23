شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من خطورة تناول الوجبات السريعة على صحة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر طبيب الجهاز الهضمي والباطنية الدكتور عبد الله الذيابي من خطورة تناول الوجبات السريعة على صحة الجسم. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه لو علم الإنسان ما تصنعه دهون وزيوت الوجبات السريعة والمقليات من ترسباتٍ داخل أوعية الدم، وتراكم الشحوم في الكبد، وغيرها من المخاطر لما تناولتها، ولا أطعمها لأطفاله ولو قدموها لك مجاناً.

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