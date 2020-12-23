اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد باحثون، الثلاثاء، سلالة جديدة من كورونا المستجد في ريو دي جانيرو، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الفيروس في البرازيل.

وكشفت دراسة للمختبر الوطني للأبحاث العلمية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو أن السلالة الجديدة اكتشفت للمرة الأولى في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مدينة ريو دي جانيرو، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.



وأكد الباحثون أن السلالة الجديدة "مقتصرة" على المدينة التي تحشد أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في المنطقة، لكنهم حذروا من عدوى محتملة في جميع انحاء الولاية ومنها إلى مناطق أخرى في البلاد.

وذكر العلماء في الدراسة: "الزيادة الملموسة في حالات الإصابة في هذه السلالة تثير القلق حول إدارة الصحة العامة وضرورة المراقبة خلال الموجة الثانية من الإصابات".

وكشفت الدراسة أن السلالة الجديدة اكثر عدوى وأشرس من السلالات المعروفة في البرازيل التي تعد أحدى الدول الأكثر تضررا بالفيروس بجانب الولايات المتحدة والهند.

وتعد ولاية ريو دي جانيرو بعد ساو باولو، ثاني أكثر ولاية تضررا في البرازيل في عدد الوفيات بالفيروس بنحو 25 ألف حالة والسادسة في عدد الإصابات المؤكدة بـ407 ألاف و575 حالة.

وأسفر فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 210 مليون نسمة، عن أكثر من 187 ألف حالة وفاة و7.2 مليون إصابة.