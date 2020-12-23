56 وفاة بفيروس كورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة المغربية أن حصيلة الأربعاء تمثل نزولا من 2646 إصابة ليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 423 ألفا و214 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في الثاني من مارس/ آذار الماضي.
كما أعلنت عن تسجيل 56 وفاة ارتفاعا من 30 وفاة ليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 7086 .
وتعافى 2970 شخصا مما رفع عدد المتعافين إلى 385 ألفا و895 شخصا.
ودخلت، الأربعاء، حيز التنفيذ حالة حظر التجول التي فرضها المغرب لمدة 3 أسابيع في أنحاء المملكة من الساعة 9 مساء إلى 6 صباحا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
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