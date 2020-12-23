إنفوجراف.. هل تصمد لقاحات كورونا أمام تحورات الفيروس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار في بريطانيا قلقاً بين الناس من أن يؤثّر التحور على إنتاج اللقاحات.
لكن شركات الأدوية الكبرى ومنها فايزر وموديرنا وسينوفارم لم تختبر لقاحاتها على سلالة واحدة من "كوفيد-19"، بل اختبرتها على عدة سلالات وكل منها يضم تحوراً فيروسياً.
ويجيب الإنفوجراف التالي على السؤال المتعلق بتأثير التحورات على لقاحات كورونا:
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