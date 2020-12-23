بريطانيا تقاوم كورونا "السريع".. عزل صارم وإصابات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أن مناطق واسعة من إنجلترا ستخضع لأشد قيود العزل لمواجهة سلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد.

ويجتاح فيروس سريع الانتشار البلاد، الأمر الذي يرفع عدد الإصابات لمستوى قياسي.

وسجلت بريطانيا نحو 40 ألف إصابة جديدة بينما يتسبب فيروس جديد متحور من كورونا، ينتشر بسرعة تزيد بما يصل إلى 70% عن الفيروس الأصلي، في زيادة عدد الإصابات والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات.

كما سجلت البلاد 744 وفاة، وهو أيضا أعلى رقم منذ أبريل/ نيسان.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في إفادة لوسائل الإعلام: "أخذا في الاعتبار مسألة زيادة الإصابات وارتفاع الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات وارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا، يصبح لزاما علينا أن نتحرك.. "ببساطة، لا يمكننا أن نستمتع بعيد الميلاد بالشكل الذي نتوق له جميعا".

وفُرضت قيود صارمة يوم السبت على المخالطة الاجتماعية في لندن وجنوب شرق إنجلترا وويلز، في حين قُلِصت خطط تخفيف القيود خلال عيد الميلاد في أنحاء البلاد بشكل كبير أو أُلغيت تماما.



وقال هانكوك إنه اعتبارا من يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول ستُضاف العديد من المناطق في جنوب إنجلترا إلى أعلى مستوى من القيود المتعلقة بالمخالطة الاجتماعية لتنضم إلى مناطق يقطنها 16 مليون نسمة تخضع بالفعل للمستوى الرابع من القيود، بينما ستواجه مناطق أخرى في أنحاء البلاد، تستمتع حاليا بمستويات أقل من القيود، قيودا أشد.

وأعلنت حكومتا اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالفعل أن كل السكان سيخضعون لأعلى مستوى من القيود بعد عيد الميلاد.

وأوضح هانكوك أنه يتم نقل 1909 حالات مصابة للمستشفيات يوميا وأن 18943 مريضا يعالجون حاليا في المستشفيات من فيروس كورونا، وهذه معدلات لم تظهر منذ أبريل نيسان.