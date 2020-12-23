لقاح كورونا الروسي يبدأ الحرب في الأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت الحكومة الأرجنتينية الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب منشور بالجريدة الحكومية، الأربعاء.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية إلى موسكو، الثلاثاء، لجلب اللقاح.
وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتم تطعيمه باللقاح، بحسب بلومبرج .
وقال فرنانديز في 10 ديسمبر/كانون الأول إنَّ الحكومة تعتزم تطعيم نحو 10 ملايين أرجنتيني قبل مارس/آذار المقبل، عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.
وأضاف أن هناك خياراً لتعزيز الحملة بـ5 ملايين جرعة إضافية في مارس/آذار المقبل.
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