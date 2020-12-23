شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح للتغذية الصحية المثالية فى فصل الشتاء للحماية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصل الشتاء يتميز بدرجة الحرارة الباردة التجعل الشخص كسولا وقليل الحركة ما يجعله متوقفا عن ممارسة العديد من الأنشطة خارج المنزل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.



البرتقال وفوائده فى الشتاء

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موقع boldsky يقدم بعض النصائح البسيطة والسهلة للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء..1.تضمين فيتامينفي نظامك الغذائي..

فيتامين Cهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والصحة العامة، قد يساعد تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين Cمثل الليمون والبرتقال والكيوي والسبانخ في الوجبة في درء أنفلونزا الشتاء والبرد والأمراض الأخرى والحفاظ على صحتك.



البروتين

2.زيادة استهلاك البروتين..

البروتينات هي طرق رائعة لتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية، والتي تزداد عن غير قصد خلال فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام لمحاربة درجة الحرارة الباردة مع عدد أقل من الأنشطة البدنية، الأطعمة الغنية بالبروتينات ترضي جوعك وتمنحك الشبع وبالتالي تقلل من إجمالي السعرات الحرارية.



الاطعمة الساخنة

3. تناول الأطعمة الدافئة..

يؤثر الطعام الذي نتناوله بشكل مباشر على درجة حرارة الجسم، قد يمنحك تناول الأطعمة الدافئة خلال فصل الشتاء الإحساس بالدفء ويمنع انخفاض درجة حرارة الجسم، كما أنها جيدة لزيادة الطاقة للقيام بالأنشطة البدنية في الموسم.



لا تاكل الاطعمة الثقيلة

4. لا تختر الوجبات الثقيلة في فصل الشتاء..

يميل الناس إلى الكسل ويفتقرون إلى الجدول الزمني المناسب للتدريبات، هذا يجعل الجسم يشعر بالخمول والضعف، تضيف الوجبات الثقيلة إلى نمط الحياة غير الصحي وتزيد من فرص زيادة الوزن والأمراض الصحية الأخرى.



شرب الماء ضرورى

5. لا يفوتك الماء..

غالبًا ما يفوت الناس شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى العديد من مشاكل الجلد والصحة مثل الجلد الجاف وحصوات الكلى.

تجنب مثل هذه العادات، حيث إن الجسم يحتاج إلى الماء حتى يعمل بشكل صحيح حتى في الطقس البارد، استهلك 6 أكواب من الماء على الأقل، و"الماء الدافئ " يجعلك بصحة جيدة.



الاطعمة الصحية من الخضروات والفواكه

6. تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات..

إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي قد تساعد في تعزيز المناعة ومنعك من زيادة الوزن، تجنب الأطعمة النشوية والسكرية والمعالجة والدهنية لأنها عالية السعرات الحرارية.



شرب الاعشاب

7. اشرب شاي الأعشاب..

المصنوع من الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة والبابونج والعرقسوس والزعتر هو الأفضل لتوفير العافية في الشتاء، إنها تساعد في محاربة البرد وهي مفيدة لجهاز المناعة وأعراض البرد الأخرى مثل التهاب الحلق والسعال، تجنب إضافة السكر إلى شاي الأعشاب.



لا تاكل الاطعمة الدهنية

8. قل لا للأطعمة الدهنية..

الأطعمة الدهنية تسبب تراكم الدهون التي يتم تخزينها في الجسم، في حالة عدم وجود تمارين كافية، فإن الدهون المخزنة تسبب مشاكل صحية متعددة مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والتهابات المعدة.



تناول التوابل الصحية

9. استهلك التوابل الصحية..

التوابل الشتوية مثل الكركم والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والحلبة غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في عملية إنقاص الوزن بشكل أسرع، تحافظ هذه التوابل أيضًا على نزلات البرد، وقد تمنع ضعف الجهاز المناعي.