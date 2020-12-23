شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العينى الفرنساوى: توفير بروتوكول كورونا لعلاج المرضى من جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو الحديدى، مدير المستشفى الفرنساوى، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه جار الاستعدادات حاليا لاستقبال مرضى كورونا من جميع المحافظات بالمستشفى الفرنساوى، والذى تحول إلى مستشفى للعزل بعد صدور قرار رئيس جامعة القاهرة.

وأضاف أن الإمكانيات متوافرة على أعلى مستوى، وتم الاتفاق على بروتوكول علاج فيروس كورونا، موضحا أن جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا متوافرة لدينا، مؤكدا أنه يتم علاج المرضى حسب كل حالة على حده، ونسبة الأكسجين بالجسم.

وقال إن مريض القلب الذى يدخن ويعانى من ارتفاع السكر والضغط وغير الملتزم بالعلاج يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف جهاز المناعة لديه.

وأكد أنه يجب ضبط السكر والضغط حتى يتجنب مريض القلب الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن كورونا لن يختفى، ولكنه قلّ مع تغيرات فصول السنة، والمشكلة أن الناس قللت من الإجراءات الاحترازية، وغير ملتزمين بالتباعد الاجتماعى، ولكن لا نستطيع القول إنها سلالة ثانية، ولكن أصبح انتشاره أوسع.

ونصح مدير المستشفى الفرنساوى بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، لأن الناس أصبحت تستعمل الماسك مثل المنديل، وتضعه في جيوبهم وتستخدمها عند الحاجة إليه، لذلك يجب عدم الاستهانة بالفيروس، ومنع الحفلات والتجمعات .

وقال إنه من توجهات رئيس جامعة القاهرة هو عدم المغالاة في الأسعار أثناء علاج مرضى كورونا، وهذا ما حدث في الموجه الأولى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قام برفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.

وأكد الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن تجربة جامعة القاهرة فى تحويل مستشفى الفرنساوى سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت تجربة ناجحة وفاقت فى معدلات تعافى حالات الإصابة المعدلات الدولية.

وقال الدكتور الخشت إن الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وألا يصاب أحد من العاملين بالجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور الخشت أعلن في وقت سابق أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، موضحًا أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمي في ذلك، وبعد ازدياد معدل انتشار الجائحة قرر رئيس جامعة القاهرة تحويل المستشفى بالكامل للعزل.

يذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطوارئ وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.