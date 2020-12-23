شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لممارسة رياضة المشى يومياً.. أبرزها خفض التوتر وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشي من أفضل الرياضات المفيدة لصحة العقل والجسد، ويوصى الخبراء والعلماء كل الأشخاص بالمشي بشكل يومي للاستفادة من فوائد المشي الصحية، ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي نقدم 5 فوائد لممارسة رياضة المشي يومياً ومن أبرزها تقليل التوتر وزيادة الاسترخاء.

1. يقلل المشي من التوتر

المشي هو وسيلة إيجابية للتعامل مع الأحداث المجهدة، وقد تسبب جائحة كورونا في مستويات إضافية من التوتر في حياتنا، حيث نشعر بالقلق من المرض لنا ولعائلتنا بالإضافة إلى التعامل مع المشاكل الاقتصادية والنفسية، لذا يمكن أن يساعد المشي.

والمشى يرفع معدل ضربات القلب، ويقلل من مستوى التوتر لديك، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض أخرى مثل السكتة الدماغية، ومتلازمة القلب المكسور، أو اعتلال عضلة القلب.

وتؤكد الدراسات أن المشي يفيد مزاجك، من خلال إطلاق الهرمونات الطبيعية السعيدة لجسمك - الإندورفين."

2. يمكنك إنقاص الوزن بالمشي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم

يعد المشي أيضًا أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن - فمن السهل نسبيًا القيام به، وهو سهل على المفاصل ، وهو مجاني ويجب عليك القيام به كل يوم على أي حال.

لبدء المشي من أجل اللياقة، حاول أن تبدأ بالمشي لمدة 20 دقيقة كل يوم حدد هدفًا يتمثل في زيادة مدة النشاط إلى 30 دقيقة يوميًا.

عندما تكون مستعدًا ، قم بزيادة هدفك إلى 10 آلاف خطوة يوميًا.

3. يخفض المشي المنتظم ضغط الدم ويحسن النوم وينشطك

لقد ثبت أن الأشخاص الذين يمارسون المشي بانتظام يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض ضغط الدم ومستويات أعلى من الكوليسترول الصحي مقارنة بغير ممارسي الرياضة.

يمكن للمشي أن يخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار) ، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات ويحسن وظيفة الجهاز المناعي بالإضافة إلى ذلك يحسن نوعية نومك ويبقيك نشيطًا.

4. المشي أكثر متعة مع عداد الخطوات والصديق

إن تتبع خطواتك باستخدام تطبيق يتميز بعداد الخطوات هو مفتاح النجاح في المشي الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقاتهم أو عداد الخطوات يسجلون 2000 خطوة إضافية يوميًا وتأتي المكافأة من مشاهدة نجاحك في الوقت الفعلي، والاستمتاع بالمكافأة الذهنية للاحتفال بإنجازاتك القائمة على الخطوات.

لجعل التمرين أسهل أيضًا، اطلب من صديق ما أن ينضم إليك في المشي، إنه يقلل بشكل كبير من الشعور بالوحدة والعزلة التي تأتي مع الحياة الوبائية إنه حل جيد لعدم القدرة على فعل الأشياء التي اعتدنا القيام بها.

ناهيك عن أن مشاركة المشي تجعلك تركز بشكل أقل على المجهود البدني أثناء الدردشة مع صديقك في المشي.

5. يشعر الناس بانخفاض كبير في الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة أثناء وبعد المشي لمدة 15 دقيقة

عادة ما تكون الرغبة الشديدة بشكل عام أنباء سيئة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن تميل الأطعمة الشهية إلى أن تكون كثيفة السعرات الحرارية أو دهنية أو سكرية ، وتتصدر الشوكولاتة تلك القائمة.

لكن النتائج الأخيرة من جامعة إكستر تظهر أن المشي يمكن أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، سواء أثناء المشي أو لمدة 10 دقائق بعد ذلك.

تشير نتائج الباحثين إلى أن المشي يساعد الأشخاص في نهاية المطاف على إنقاص الوزن ليس فقط عن طريق رفع مستوى القلب والتمثيل الغذائي ، ولكن أيضًا عن طريق الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، مثل الشوكولاتة.

من خلال المشي لمسافة قصيرة ، وجدت الدراسة أن الناس قادرون على تنظيم مدخولهم اليومي من الحلويات السكرية - غالبًا ما يصل إلى النصف.