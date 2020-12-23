شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف هندية من فيروس كورونا الجديد بعد إصابة 5 مسافرين قادمين من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى الهند حالة من التأهب والحذر الشديد، بعد أن ثبتت إصابة 5 مسافرين هنود عائدين من المملكة المتحدة بفيروس كورونا، كانوا قد وصلوا إلى مطار أنديرا غاندي الدولي أول أمس، من إجمالى 250 راكبًا الليلة الماضية، خضعوا لاختبار RT-PCR الإلزامي في المطار، وقد تم إرسال جميع هؤلاء الركاب إلى مركز سردار باتيل كوفيد في منطقة تشاتاربور بنيودلهى، وفقا لتقرير فى موقع thehealthsite.





وقال مسئول بوزارة الصحة الهندية: إن بعض الركاب وصلوا إلى تشيناي و المعروفة بـ(مدراس)، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، قادمين من لندن أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، تم إرسال عينة الاختبار إلى المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) في بيون للتحقق مما إذا كان هو البديل المتحور الجديد للفيروس، وتم نقل الركاب إلى مستشفى كينجز إنستيتيوت للخضوع للحجر الصحي.

تم حظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة حتى 31 ديسمبر

وأعلنت الهند أول أمس أنها حظرت مؤقتًا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى البلاد بعد ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، وأضافت الحكومة أن تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل 22 ديسمبر وسيستمر حتى 31 ديسمبر.

وبدأت مختلف دول العالم حظر الرحلات الجوية والمسافرين من بريطانيا، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أصبح "خارج نطاق السيطرة، ورغم أن الهند أوقفت الهند جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة حتى 31 ديسمبر كإجراء وقائي بعد اكتشاف متغير كورونا الجديد سريع الانتشار في بريطانيا، لكن السؤال الذي يبقى في أذهان الجميع هو ما إذا كان هذا سيكون كافياً لمنع الفيروس المتحور من دخول البلاد. حتى تعود نتائج اختبار الركاب المصابين، لا يمكن القول بأي يقين بأن الدول المرتبطة بعلاقات وثيقة ومصالح تجارية مع بريطانيا، في مأمن من المتغير الجديد في الفيروس الذي أصبح الآن "خارج نطاق السيطرة".