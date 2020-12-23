شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. لا تقيس «الضغط» بعد تناول الشاي والقهوة بـ4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة لاحتائهما على مادة الكافيين.

جاء ذلك في تغريدة لـ النمر رداً على سؤال: لماذا نسمع أنه لا بد من قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة بـ 4 ساعات تقريبا؟.

وأوضح الدكتور خالد النمر “أن الكافيين يرفع الضغط مؤقتاً خلال ٤ ساعات بعد تناول القهوه أو الشاي ولذلك يفضل قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة بفترة كافية قرابة الـ 4 ساعات”.