شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. لا تقيس «الضغط» بعد تناول الشاي والقهوة بـ4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة لاحتائهما على مادة الكافيين.
جاء ذلك في تغريدة لـ النمر رداً على سؤال: لماذا نسمع أنه لا بد من قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة بـ 4 ساعات تقريبا؟.
وأوضح الدكتور خالد النمر “أن الكافيين يرفع الضغط مؤقتاً خلال ٤ ساعات بعد تناول القهوه أو الشاي ولذلك يفضل قياس الضغط بعد شرب الشاي والقهوة بفترة كافية قرابة الـ 4 ساعات”.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة طبية.. لا تقيس «الضغط» بعد تناول الشاي والقهوة بـ4 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.