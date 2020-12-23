إنفوجراف.. ماذا قد يحدث لجسمك بعد تناول لقاح كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن بدأت عمليات توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العديد من دول العالم، كان هناك ثمة أسئلة جديدة مشوبة بالخوف أحيانا.

كان من بين تلك الأسئلة: ما الذي قد يحدث لجسمك بعد تناول لقاح كورونا؟

كان هناك من يطرح السؤال بغرض التخويف من عمليات التطعيم، لكن كان هناك من طرح السؤال بلسان العلم والبحث عن المعرفة.

وحين يجهل الإنسان طبيعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث بالجسم، قد يصاب بالفزع مع ظهور أي أعراض بسيطة.

أما لو كان يعلم بدقة شديدة طبيعة الأعراض المحتملة التي قد تصيبه، فحينها سويف يكون هادئا في التعامل مع أي من تلك الأعراض التي قد تصيبه بعد التطعيم، بل لعل ذلك يكون إشارة على فعالية التطعيم، الذي يستهدف حمايته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لذلك، الإنفوجراف التالي يرصد أهم الأعراض التي قد تصيب الإنسان عقب عملية التطعيم ليطمئن قلبه...



