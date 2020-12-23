إنفوجراف.. ما فوائد لقاح كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات بوسع العالم أن يتنفس الصعداء مع بدء التوزيع الفعلي للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ورغم أهمية الحدث الذي تتعلق به آمال سكان الأرض من أجل استعادة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا، كان هناك من يتساءل في لا مبالاة: ما فوائد التطعيم بلقاح كورونا؟
وما مدى أهميته بالنسبة للفرد الواحد؟ وهل يمثل أية أهمية بالنسبة للمجتمع والدولة؟
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الإجابات عن أهم الأسئلة التي تخطر بالأذهان في هذه القضية..
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