إنفوجراف.. هل سلالة كورونا الجديدة أخطر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سادت حالة من الذعر في العديد من دول العالم بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بريطانيا أولا.

وبينما سارعت مجموعة من الدول إلى إلغاء جميع رحلات الطيران المتجهة إلى بريطانيا أو القادمة منها، كان ثمة تساؤل يعصف بأذهان الجميع في مختلف أنحاء العالم، وهو: هل السلالة الجديدة أخطر من الفيروس ذاته؟

وكان هناك من يتساءل أيضا: ما الذي أدى إلى تحول فيروس كورونا إلى سلالة جديدة؟

الإنفوجراف التالي يرصد مختصر الإجابات على أهم الأسئلة في هذا الموضوع..



