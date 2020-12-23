إنفوجراف.. هل سلالة كورونا الجديدة أخطر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سادت حالة من الذعر في العديد من دول العالم بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بريطانيا أولا.
وبينما سارعت مجموعة من الدول إلى إلغاء جميع رحلات الطيران المتجهة إلى بريطانيا أو القادمة منها، كان ثمة تساؤل يعصف بأذهان الجميع في مختلف أنحاء العالم، وهو: هل السلالة الجديدة أخطر من الفيروس ذاته؟
وكان هناك من يتساءل أيضا: ما الذي أدى إلى تحول فيروس كورونا إلى سلالة جديدة؟
الإنفوجراف التالي يرصد مختصر الإجابات على أهم الأسئلة في هذا الموضوع..
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