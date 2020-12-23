تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا على صعيد حصيلة الوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأربعاء، أن وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 259 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 18861.
وأوضحت البيانات أن تركيا سجلت كذلك 19650 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمن فيهم من لم تظهر عليه أعراض.
وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات منذ مارس/ آذار عندما ظهرت أول حالة كوفيد-19 في تركيا 2082610 حالات.
وفرضت الحكومة عمليات إغلاق كامل في نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع للحد من الإصابات اليومية. وكان أكبر عدد للإصابات اليومية قد سُجل في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول وبلغ 33198 إصابة.
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