شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مفيدة لصحتك لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحماض أوميجا 3 الدهنية هي مجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يحتاجها جسمك للعديد من الوظائف، نظرًا لأنه من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها من الأطعمة بدلاً من الحبوب أو المكملات الغذائية، فمن المهم تضمين الأطعمة الغنية بأوميجا 3 في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الأوميجا 3 لصحتك، وفقا لموقع كليفيلاند كلينيك.

فوائد أوميجا 3

كل خلية في جسمك تحتاج إلى أوميجا 3، وخاصة العينين والدماغ، وأوميجا 3 مهمة أيضًا لنشاط العضلات ووظيفة المناعة والهضم والخصوبة.

لكن معظم الأبحاث التي أجريت على أوميجا 3 قد درست فوائدها الصحية للقلب ووجدت الأشخاص الذين يتناولون أوميجا 3 في نظامهم الغذائي قد يكون لديهم تراكم أقل للويحات في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

أوميجا 3 تخفض مستويات الدهون الثلاثية وقد ترفع قليلاً مستويات الكوليسترول الحميد" الجيد ".

بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك، قد يكون أقل خطورة من مشاكل الوظيفة الإدراكية، مثل مرض الزهايمر والخرف.

هناك فوائد أخرى محتملة أيضًا تظهر بعض الأبحاث أن تناول أوميجا 3 بانتظام قد يقلل من مخاطر:

-بعض أنواع السرطان.

-التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

-مرض جفاف العين.

-التهاب المفصل الروماتويدي.

أكثر الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي، فتناول المزيد من الأسماك اختر الأسماك التي تحتوي على أعلى كميات من أوميجا 3 ، بما في ذلك:

-سمك الأسقمري البحري.

-سمك السلمون البري.

-تونة زرقاء الزعانف.

-الأنشوجة.

-السردين.

ما هي كمية السمك التي يجب أن أتناولها؟

يجب على معظم البالغين تناول وجبتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع إذا كنت تعاني من أمراض القلب ولا تأكل السمك بانتظام ، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بمكملات نوعين من أوميجا 3 هما EPA و DHA.