أسباب الرغبة في تناول السكريات للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - تكثر الحوامل من تناول الطعام بكل أصنافه بحجة أنها تأكل لروحين كما يقولون لها، ولكن قد تكثر من تناول الحلويات والسكريات، فما هي أسباب ذلك ومدى خطورة الاكثار من تناول السكريات خلال الحمل؟، وعلى هذه التساؤلات تجيب الدكتورة براء جاد الله، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. أسباب الاكثار من تناول السكريات أثناء الحمل تكثر النساء الحوامل من تناول السكريات بسبب التوتر والضغط النفسي، حيث يربط الاطباء بين الوضع النفسي للانسان ورغبته في تناول السكر، وتشعر الحامل بالقلق والتوتر والخوف على نفسها وجنينها، فتكثر من تناول السكريات.

وتكثر الحامل من السكريات في حا لكانت فترة حملها في أشهر البرد والشتاء، حيث كلما شعرت بالبرد فهي تتجه بصورة طبيعية إلى تناول السكريات.

وفي حال شعور الحامل بالهبوط وقلة النشاط والوهن، فهي قد تتجه لتناول السكريات ظناً منها أنها سوف تشعر بالانتعاش والنشاط. أضرار تناول السكريات بكثرة أثناء الحمل تؤدي السكريات لزيادة طلب الطعام قد يؤدي زيادة تناو لالحامل للسكريات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لديها، غصابتها بسكري الحمل وما ينتج عنه من مضاعفات خطيرة.

يؤدي تناول السكريات إلى الشعور بالنهم وليس العكس، فلا يسد السكر من الجوع بل يفتح مناطق الجوع في المخ ويحفز طلب الطعام، مما يؤدي لزيادة الوزن.

كما يعمل على الشعور بالتعب والارهاق المستمر.

يرفع السكر الموجود في الحلويات وما تحتويه من زيوت ودهون ضارة نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يسبب لاصابة الجنين بزيادة الوزن، ويؤدي لتعسر الولادة. طرق الاقلاع عن تناول السكريات أثناء الحمل لا تفكري بالطعام تناول العصائر الطبيعية بدلاً من العصائر المصنعة.

الاكثار من تناول الفواكه الطبيعية التي تحتوي على السكر الطبيعي.

تناول الخبز الأسمر أو دقيق الشعير.

السيطرة على الشهية بشرب كميات كافية من الماء.

ممارسة رياضة التأمل والمشي.

عدم بذل مجهودات عنيفة في البيت أو العمل، لكي لا تشعر بالحاجة لتناول المزيد من الفاست فود التي تحتوي على سكر مصنع مضاف إلى الصلصات.

والتدفئة ولبس ملابس ثقيلة في البرد، لتقليل الشعور بالبرد مما يقلل من شعور الحامل بالرغبة في تناول السكريات. والآن عزيزتي إذا كان لديك اسئلة حول الموضوع، أتركيها في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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