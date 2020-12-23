دولة جديدة تمنح الضوء الأخضر للقاح موديرنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت كندا استخدام لقاح كورونا، الذي طورته شركة موديرنا، وفق ما أعلنت وزارة صحتها، الأربعاء، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزر/بيونتك.
وأفادت الوزارة في بيان أنها قررت أن لقاح شركة موديرنا الأمريكية يستوفي معاييرها الصارمة للسلامة والفعالية والجودة.
وأعطت كندا مطلع الشهر الضوء الأخضر للقاح فايزر/بيونتك.
ومن المفترض أن تبدأ حملة التلقيح في كندا خلال الأيام المقبلة وفق ما تعهّد رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وسبق أن سمحت الولايات المتحدة بمنح ترخيص طارئ لاستعمال موديرنا بعدما أذنت باستخدام لقاح فايزر/بيونتك.
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