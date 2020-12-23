بريطانيا ترصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.



وقال هانكوك في إفادة صحفية "بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف "كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70%.

وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وأضاف إنه يجري إخضاع المخالطين للمصابين بالسلالة الجديدة للحجر الصحي كما يتعين على جميع من كانوا في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين الخضوع لحجر صحي.

وتابع قائلا إن السلطات تفرض قيودا فورية على السفر من جنوب أفريقيا.