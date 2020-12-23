4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء: "في الاختبارات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة، تمَّ اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة المكتشفة مؤخراً في بريطانيا".
وأضافت: "3 من الحالات هي لأشخاص قادمين من بريطانيا وهم بالحجر الانفرادي في فندق. والحالة الرابعة من إسرائيل".
وتابعت: "تراقب وزارة الصحة كل حالة وستقوم بتحديثها وفقًا لذلك".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنَّ اكتشاف حالات الإصابة تؤكد صوابية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بمنع دخول السياح الأجانب وإلزام القادمين بالدخول في حجر صحي بفنادق.
ودعا إلى الإسراع في عملية التطعيم.
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