100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لكورونا إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركتان، الأربعاء، أن من المقرر إنتاج اللقاحات الإضافية في معامل بالولايات المتحدة ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المخصصة من الشركتين لأمريكا إلى 200 مليون جرعة.

وبحسب البيانات، من المقرر تسليم 70 مليون جرعة على الأقل من الجرعات الإضافية بحلول يونيو/30 حزيران 2021، ثم الـ30 مليون جرعة المتبقية بحلول 31 يوليو/تموز على أبعد تقدير.



ووفقا للبيانات، ستسدد الحكومة الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل الكميات الإضافية، كما سيكون لديها أيضاً خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وقال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، الأربعاء: "يمكن أن تمنح الطلبية الجديدة الأمريكيين مزيداً من الاطمئنان، حيث سيكون لدينا لقاح كافٍ لتطعيم كل أمريكي يريد ذلك بحلول يونيو/حزيران 2021".



بدوره قال رئيس شركة "فايزر"، ألبرت بورلا: "بهذه الـ 100 مليون جرعة إضافية، ستكون الولايات المتحدة قادرة على حماية المزيد من الناس ونأمل في إنهاء هذه الجائحة المدمرة بشكل أسرع".

ويُجرى استخدام لقاح فايزر/بيونتك في الولايات المتحدة على أساس موافقة طارئة منذ يوم الإثنين قبل الماضي. وتم البدء في إعطاء لقاح آخر من شركة موديرنا الأمريكية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.