شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: كورونا لا ينتقل من الأم للجنين فى الجزء الأخير من الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية عن أنه من غير المرجح أن تنقل النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا في الثلث الثالث من الحمل العدوى إلى الجنين، حيث تابع الباحثون المقيمون في الولايات المتحدة 64 امرأة ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا و لم تظهر إصابة أي من الأطفال بكورونا بعد ولادتهم، ولم يتم اكتشاف أي فيروس كورونا في المشيمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

في حين حذر أكاديميون من جامعة هارفارد من أن حجم العينة الصغير يجعل من المستحيل استبعاد أن بعض النساء الحوامل يمكن أن ينقلن الفيروس إلى أطفالهن، إلا أنه يُظهر أن الدفاعات الطبيعية للحمل تمنع الفيروس، ووفقا للدراسة كانت جميع الأمهات الحوامل في الثلث الثالث من الحمل ولديهن الفيروس في رئتيهن وأنفهن وحلقهن ، ولكن ليس في مجرى الدم أو المشيمة.

وأوضح الباحثون أن البيانات الأخرى، التي تتضمن معلومات عن النساء اللائي أصبن بالفيروس في وقت مبكر من الحمل ، من المقرر نشرها قريبًا، تم إجراء البحث الأخير في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، قالت الدكتورة ديانا بيانكي الباحثة في الدراسة " توفر هذه الدراسة بعض الطمأنينة بأن عدوى كورونا خلال الثلث الثالث من الحمل من غير المرجح أن تمر عبر المشيمة إلى الجنين ، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة. "

من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا في الدراسة ، كان 23 منهن بدون أعراض ، و 22 مصابة بمرض خفيف ، وسبعة يعانين من مرض معتدل ، وعشرة مصابات بمرض حاد ، وثلاثة مصابات بمرض خطير، كما أكد الباحثون أن خطر انخفاض تدفق الدم في المشيمة كان أعلى بالنسبة للنساء اللائي عانين من أسوأ حالات المرض.