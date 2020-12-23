شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالصحة العالمية: سلالة فيروس كورونا الجديدة لم تصل إقيلم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر عبر الفيديو عن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن جميع الفيروسات يحدث لها تحور، والدليل على ذلك الإنفلونزا، ويتم تطوير اللقاح كل عام، لكن بالنسبة لفيروس كورونا، فالسلالة الجديدة المتحورة تنتقل بنفس الطريقة، لكن لا تؤثر بشكل كبير على تغيرات الفيروس، ولا تسبب شدة فى المرض، أو زيادة الوفيات، لكن قد تكون أكثر انتشارا.

وقال إن الشركات المنتجة للقاح كورونا مثل فايزر أو مودرنا، تطلع منظمة الصحة العالمية على كل البيانات المتعلقة بها، والــ22 دولة بإقليم شرق المتوسط لم يحدث فيها أى تحور، ولم يتم الإبلاغ عن دخول السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا إلى منطقة شرق المتوسط، ولابد من التعاون معا داخل منطقة شرق المتوسط وخارجها، لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة والمنظمة تعمل عن قرب لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة، ونعمل عن قرب للحصول على المزيد من المعلومات وتقدم المنظمة كل الإمدادات للدول التى تحتاج إلى ذلك.

من جابنه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن جميع دول شرق المتوسط ستحصل على لقاح كورونا، والزملاء المختصين على تواصل مستمر لتقديم الدعم لها، واللقاحات التى تمت الموافقة عليها، لم يتم اعتماد أى منها من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن هناك مراجعة لكل لقاح حتى يتم اعتماد كل اللقاحات تباعا.