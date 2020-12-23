شكرا لقرائتكم خبر عن ملصق ذكى ينبهك باستبدال الكمامة عند انتهاء عمرها الافتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء "ملصق ذكي" ينبه المستخدمين لاستبدال أقنعة الوجه بعد نهاية عمرها الافتراضي، وقد كشفت شركة التغليف Insignia Technologies عن هذا الملصق الذي ينبه المستخدمين إلى الحاجة إلى استبدال الكمامة، ولتشجيع استخدام القناع بشكل أكثر أمانًا مع توفير راحة البال للجمهور، حيث يتغير لونه للإشارة إلى وقت وصول قناع الوجه إلى نهاية العمر الافتراضي الموصى به أو عندما يتطلب تغيير القناع القابل لإعادة الاستخدام.

ووفقا لموقع "ميديكال" فمع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، أصبحت أقنعة الوجه الآن جزءًا من الحياة اليومية، مع وجود متطلبات للناس لارتدائها في الأماكن العامة بما في ذلك المستشفيات وغيرها من الأماكن الطبية، ومع ذلك ، فقد تم إيلاء القليل من الاهتمام لما إذا كان الناس يغيرون أقنعتهم بانتظام بما يكفي.

في حين أن الحد الأقصى للوقت الموصى به لارتداء القناع يعتمد على عدد من العوامل، فقد نشر مركز الطب القائم على الأدلة توصيته - عادة ما بين 4 إلى 6 ساعات - جنبًا إلى جنب مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) والصحة العامة في إنجلترا (PHE).

في البيئات الطبية، أصبحت أقنعة الوجه الآن إلزامية لجميع موظفي مستشفى NHS ، وكثير منهم يجرون نوبات عمل تصل إلى 12 ساعة في المرة الواحدة.

علاوة على ذلك ، يوجد في المستشفيات مرضى خارجيون يقضون عدة ساعات في المستشفيات يتلقون العلاج نتيجة لذلك، تعد الحاجة إلى تغيير الأقنعة بانتظام أمرًا ضروريًا لضمان استمرار فعاليتها.

مع عدم وجود لوائح حالية لضمان أن مرتدي الأقنعة يغيرون باستمرار أغطية وجوههم، فإن حل ملصق Insignia سيخلق مستوى إضافيًا من الطمأنينة لكل من موظفي المستشفى والمرضى، مما يضمن أن تظل سلامة الجميع أولوية قصوى.

عندما ضرب كورونا المملكة المتحدة ، أعاد فريق Insignia من العلماء تطوير تقنية الملصقات الخاصة به بحيث يمكن أن تكون مناسبة للتطبيق على أقنعة الوجه.