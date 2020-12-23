شكرا لقرائتكم خبر عن حالات كورونا بين الأطفال بالولايات المتحدة ترتفع 25٪ منذ بداية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال بشكل كبير فى الولايات المتحدة منذ أوائل نوفمبر، حيث ارتفعت بنسبة 25٪ في الأسبوعين من 3 إلى 17 ديسمبر ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) وجمعية مستشفيات الأطفال.

ووفقا لبيان الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال : فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 182000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأسبوع الماضي ، وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء الوباء ، استنادًا إلى البيانات المتاحة في 17 ديسمبر من 49 ولاية ، ومدينة نيويورك ، وواشنطن العاصمة ، وبورتوريكو.

ووفقًا للتقرير المنشور في مجلة " نيوزويك"، تم اختبار أكثر من 1.8 مليون طفل في الولايات المتحدة إيجابيًا لـ كورونا، منذ بدء تفشي المرض ، بمعدل إجمالي يبلغ 2420 حالة لكل 100.000 طفل من السكان، وأبلغت 8 ولايات عن أكثر من 4000 حالة إصابة بـ COVID-19 للأطفال لكل 100000 طفل.



تزايد حالات الاصابة بالولايات المتحدة بين الاطفال

قدمت 10 ولايات التوزيع العمري لمن تم اختبارهم، في حين قدمت 24 ولاية ومدينة نيويورك التوزيع العمري لحالات الاستشفاء، وقدمت 42 ولاية ومدينة نيويورك التوزيع العمري للوفيات، وتختلف النطاقات العمرية المقدمة للأطفال حسب الولاية، وتضمنت الخيارات أعمارًا تصل إلى 14 و 17 و 18 و 19 و 20 ، وفقًا للتقرير.

أبلغت 11 ولاية عن أكثر من 55000 حالة أطفال ، بينما أبلغت 11 ولاية أخرى عن أقل من 10000 حالة. مثل الأطفال 12.3٪ من جميع حالات COVID-19 المبلغ عنها ، بينما في 14 ولاية مثلوا 15٪ أو أكثر من إجمالي الحالات المبلغ عنها.

ووفقًا للتقرير / شكل الأطفال أيضًا ما بين 6 % و 17.9 $ من إجمالي اختبارات الحالة. بين 5.7 % و 23.7 $ من الأطفال الذين تم اختبارهم كانوا إيجابيين COVID-19.



حالات الاصابة بين الاطفال

يمثل الأطفال ما يصل إلى 0.21 % من جميع وفيات كورونا، وأشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تمثل "تعدادًا تراكميًا منذ أن بدأت الدول في الإبلاغ ؛ وجميع البيانات التي أبلغت عنها إدارات الصحة الحكومية / المحلية هي بيانات أولية وعرضة للتغيير.

حذر إشعار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمقدمي الرعاية الصحية للأطفال ، والذي تم تحديثه في منتصف ديسمبر من أن: "عدد ومعدل الحالات لدى الأطفال في الولايات المتحدة يتزايدان باطراد منذ مارس 2020.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض: "معدلات الاستشفاء لدى الأطفال أقل بكثير من معدلات الاستشفاء لدى البالغين المصابين بـ الفيروس ، مما يشير إلى أن الأطفال قد يعانون من مرض أقل خطورة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت مقاطعة لوس أنجلوس عن أول وفاة لطفل بسبب متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) ، التي وصفها مركز السيطرة على الأمراض بأنها "مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة مرتبطة بـ COVID-19".

في الشهر الماضي ، وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 طفل دون سن 18 عامًا أن الصداع وفقدان الرائحة وفقدان التذوق كان مرتبطًا بشكل شائع بنتائج اختبار كورونا الإيجابية، ولكن على عكس النتائج السابقة ، كان حوالي ثلثي الشباب الذين ثبتت إصابتهم بالإيجابية يعانون من أعراض قبل الاختبار.

في دراسة نشرت في مجلة طب الأطفال في أغسطس ، وجد أن الأطفال المصابين بـ COVID-19 يحملون مستويات عالية من الفيروس. حذر مؤلفو الدراسة من أن الطلاب يمكن أن يؤججوا الوباء إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات الصحيحة.