كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:43 مساءً - تعد الغدة الدرقية من الغدد الصماء التي تفيد الجسم بشكل كبير، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة قاعدة العنق بالضبط أسفل تفاحة آدم، وتقوم الغدة الدرقية بافراز الهرمونات ومنها ثلاثي اليودوثيرونين (T3) والثيروكسين، وهذه الهرمونات لها تأثيرها الكبيرعلى صحتك، وتؤثرعلى جميع نواحي الأيض، والتحكم في الوظائف الحيوية في الجسم، ولذلك يجب أن تعرف الأم علامات وأسباب قصور الغدة الدرقية عند طفلها من خلال اللقاء مع الدكتور عبد الفتاح اليوسفي، إستشاري الغدد الصماء كالآتي. أين تقع الغدة الدرقية؟ تقع أسفل الرقبة تقع الغدة الدرقية في مقدمة قاعدة العنق، وأسفل تفاحة آدم بالتحديد.

على الرغم من صغرها فهي مسئولة عن عمليات حيوية في الجسم، ونقص وقصور عملها يؤدي لخطر على الانسان.

تفرز الغدة هرمونين هامين للجسم ينظمان عمليات الأيض والنمو لدى الانسان وخاصة في مرحلة الطفولة. أعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال تظهر الأعراض في سن المدرسة ضعف التركيز والتحصيل الدراسي.

تساقط وضعف الشعر.

الهدوء والهمدان الغير طبيعي للطفل.

تناقص في الوزن عن المعدل المعتاد.

تضخم في اللسان.

نقص الكتلة العضلية في جسم الطفل.

إصفرار البشرة.

الامساك المزمن.

ينقسم القصور في الغدة الدرقية عند الأطفال إلى قصور خلقي أي عند الولادة، وقصور تطوري أي مكتسب في مرحلة لاحقة من عمرهم وغالباُ ما يظهر في سن المدرسة.

تظهر الأعراض ببطء ولذلك يصعب تشخيصها حيث تشمل انخفاضاً بإنتاج هرمون الثيروكسين في مرحلة الطفولة والبلوغ.

ويجب على الأم أن تعرض طفلها على الطبيب في حال ظهور أعراض مثل الأعراض السابقة التي قد تتطور إلى التخلف العقلي. ضرورة الفحص السريري للطفل يستلزم فحص الطفل سريرياً للتأكد من وجود أعراض القصور في الغدة الدرقية.

على الرغم من أنه لم يتم علاج القصور نهائياً حول العالم.

تظهر على الأطفال أعراض معروفة ومنها أن الطفل يكون هادئاً أكثر من المعتاد.

لوحظ من خلال الدراسات أن البنات أكثر عرضة للاصابة بقصور الغدة الدرقية من الأولاد.

ويتم العلاج عن طريق إعطاء هرمون ألثيروكسين الصناعي الذي يؤخذ عن طريق الفم ولكن تحت إشراف الطبيب، وبعد إجراء تحاليل دقيقة. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لكي تتركيها في مربع التعليقات، وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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