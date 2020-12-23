يزيد القدرة على التركيز … ما لا تعرفونه عن الشاي الأزرق

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الشاي الأزرق
ينتشر الشاي الأزرق في الصين وتايوان بشكل أساسي فهو من أجود أنواع الشاي في العالم ويُنتج من الأوراق الطازجة لزهرة فراشة البازلاء حيث يتم تجفيفها بشكل طبيعي في الشمس وتحويلها إلى شاي أزرق.
ووجدت مراجعة علمية أن زهرة الشاي الأزرق، والتي تنتشر بقوة في منطقة جازان السعودية، لها فوائد محتملة كبيرة خاصة في تعزيز التعلم والذاكرة.
وخلصت الدراسة إلى أنها تحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل منشط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للإجهاد، ومزيل للقلق، ومضاد لنوبات الصرع، بحسب تقرير لصحيفة “سبق” السعودية.
ونقلت الصحيفة عن المهندس الزراعي، محمد الفيفي، قوله إنه
عثر على بذور الشاي الأزرق عام 1995، ثم وجدها بعد فترة طويلة من الزمن في مكان يسمى المخافة وقد نبتت، وأنها من النباتات الطبيعية لعدم احتياجها لأي عمليات كيميائية للإنبات.
وأضاف الفيفي أن أوراق الشاي الأزرق تستخدم بعد قطفها من الشجرة مباشرة، وأن سعر الكيلو يصل إلى 600 ريال سعودي، مشيرا إلى أنه يُسقى من ماء المطر وأنه هناك طلبا قويا عليه.
وأوضح المهندس الزراعي أن هذا النوع من الشاي يساعد في أمور طبية كثيرة، منها زيادة القدرة على التركيز وتحسين الحركة الدودية للأمعاء ومقاومة الإمساك وتأخير الشيخوخة.
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