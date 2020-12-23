حرمان 3.4 مليون طفل أفغاني من تطعيم شلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول، الأربعاء، إن الصراعات المستمرة في أنحاء أفغانستان حرمت حوالي 3.4 مليون طفل من الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد دشنت حملة لمدة 5 أيام في أنحاء البلاد ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي و4 كانون الأول/ديسمبر الجاري لتطعيم 9.9 مليون طفل، بحسب ما قاله المسؤول بالعلاقات العامة لحملة مكافحة شلل الأطفال مير جان راسيك لوكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف أنه مع ذلك تمكن العاملون في قطاع الصحة من الوصول لـ6.5 مليون طفل فقط في الأقاليم الـ34 في البلاد.

وأوضح أن الأقاليم مثل هلمند في الجنوب وغازني في جنوب شرق وباجلان وقندوز وتاخار في الشمال سجلت أعلى عدد أطفال لم يحصلوا على التطعيم بسبب معارضة الجماعات المسلحة مثل طالبان، وعدم السماح للعاملين بتطبيق حملة التطعيم في المنازل بالمناطق التي تخضع لسيطرة تلك الجماعات.