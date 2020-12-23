8 وفيات و640 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات و680 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 373 إصابة و511 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 96 ألفاً و346 شخصاً، بينهم 28 ألفاً و197 حالة نشطة، ووفاة 1393.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.



