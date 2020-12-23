2110 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 31 حالة وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، أنها سجلت 16 حالة وفاة بالضفة الغربية و12 في قطاع غزة و3 بالقدس الشرقية.



وأشارت إلى تسجيل 1003 إصابات بالضفة الغربية و867 في قطاع غزة و240 في القدس الشرقية.

وأوضحت الوزارة أنه بالمقابل تم تسجيل 1007 حالات شفاء بالضفة الغربية، و580 في قطاع غزة و236 بالقدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.9%، ونسبة الإصابات النشطة 17.2%، أما الوفيات فبلغت 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 141 ألفاً و608، تعافى منهم 115 ألفاً و824 حالة مع تسجيل 1316 حالة وفاة.

ويستمر الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية رغم القيود التي تم فرضها قبل أسبوع.