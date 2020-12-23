شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة وإجابات حول سلالة كورونا الجديدة وكيف تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلالة كورونا الجديدة تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا تسببت فى عشرات حالات حظر السفر وقلق واسع النطاق بشأن ما يعنيه هذا للعالم، وبينما يبحث العلماء بشكل أعمق حول هذا الأمر، نتعرف على ما تعنيه هذه السلالة الجديدة بالنسبة لك، وفقاً لموقع شبكة CNN الأمريكية.

س: لماذا سلالة كورونا الجديدة مهمة؟

سلالة كورونا الجديدة تحتوى على سلسلة من الطفرات، وفق ما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، وبناءً على هذه الطفرات من المتوقع أن تكون هذه السلالة المتغيرة قابلة للانتقال بسرعة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة من SARS-CoV-2.

وقال كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا، كريس ويتى، يوم السبت، إن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر وأنها مسؤولة عن 60% من الإصابات الجديدة في لندن.

قال عالم الأوبئة من منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، نسمع أنه يمكن أن ينتشر بنسبة تصل إلى 70% بشكل أسرع.

وقالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لكورونا: "ما يرونه هو أن عدد التكاثر - أى عدد الأفراد الذين ينتقل إليهم الشخص المصاب - زاد من 1.1 إلى 1.5".

وأضافت "أريد فقط أن أضع هذه الزيادة التى تصل إلى 70%".

وقالت فان كيركوف إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الزيادة "مرتبطة بالمتغير نفسه، أو ما إذا كانت بسبب السلوك البشري.

وقال مركز السيطرة على الأمراض "لا يوجد دليل على أن هذا البديل يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يزيد من خطر الوفاة" لكن السلالة التي تنتشر بشكل أسرع قد تؤدي إلى المزيد من الإصابات، والتي بدورها قد تؤدي إلى المزيد من حالات دخول المستشفى والوفيات.

س: أين هذه السلالة الآن؟

سلالة كورونا الجديدة تم اكتشافها خارج المملكة المتحدة فى الدنمارك وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وأستراليا تم تحديد متغير مشابه ولكنه منفصل في جنوب أفريقيا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء "لم يتم تحديد السلالة من خلال جهود التسلسل في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الفيروسات قد تم تسلسلها فقط من حوالي 51000 حالة من أصل 17 مليون حالة في الولايات المتحدة".

وأوضحت "بالنظر إلى الجزء الصغير من الإصابات الأمريكية التي تم تسلسلها، يمكن أن يكون البديل موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة دون اكتشافه".

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيلين جوندر إنها تعتقد أن هذه السلالة موجودة بالفعل في الولايات المتحدة لأنها كانت منتشرة في المملكة المتحدة لعدة أشهر قبل هذه الزيادة الأخيرة.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن التتبع (باستخدام الأدلة الجينية) يشير إلى أن السلالة ظهرت لأول مرة في إنجلترا في سبتمبر ثم تم تداوله في مستويات منخفضة للغاية حتى منتصف نوفمبر.

قالت جوندر: "لأن هذا الفيروس كان ينتشر منذ فترة من الزمن في المملكة المتحدة بالفعل، لقد انتشر في أماكن أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

س: من هو الأكثر إصابة بهذه السلالة؟

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء "معظم حالات كورونا التي تم تحديد هذا البديل منها حدثت لأشخاص تقل أعمارهم عن 60 عامًا".

وأوضحت إليزابيث كوهين، كبيرة المراسلين الطبيين لشبكة سي إن إن ، إن هذا يمكن أن يكون مشكلة لأنه "عندما يكون الناس بدون أعراض، فإنهم عادة ما يكونون تحت سن الستين لذلك قد يكون هذا سبب انتشار هذا بسرعة - أو جزء من السبب - هو أن العديد من هؤلاء الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض ، لذا فهم ينشرونها".

س: كيف أحمي نفسي من هذه السلالة الجديدة؟

وقالت فان كيركوف إن هذه السلالة الجديدة تعني "علينا أن نعمل بجهد أكبر قليلاً لمنع الانتشار".

وأضافت: "ما نحتاج إليه حقًا هو التركيز على الأشياء التي نعرف أنها ستمنع انتشار هذا النوع الجديد - وهو نفس الشيء الذي يعمل ضد انتشار فيروس كورونا بشكل عام الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين".