شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن 7 طرق تساهم في علاج الضغط المرتفع بدون دواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، الدكتور خالد النمر ، عن 7 إرشادات تساهم في إنزال الضغط المرتفع من غير دواء. وأوضح النمر، أن الطرق المتبعة لإنزال الضغط بطريقة طبيعية كالتالي: ١- الحمية عن الملح. ٢- الرياضة . ٣- إنزال الوزن . ٤- تناول الخضروات والفواكه . ٥.- تقليل القهوة/الشاهي . ٦- إيقاف التدخين. ٧- الابتعاد عن السهر.

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