فاعلية لقاحات كورونا.. مناعة لا تقل عن عام ومرشحة للزيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت بعض لقاحات كورونا من تحقيق نسبة فاعلية وصلت إلى 95%، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تستمر المناعة التي يمنحها اللقاح؟.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد لـ"الخليج 365" إن الذين حصلوا على اللقاح في التجارب السريرية للقاحات التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي لا تزال لديهم مناعة إلى الآن "أي أننا نتحدث عن حوالي 8 شهور".



وأضاف أن قياسات مستوى الأجسام المضادة الموجودة لديهم تكشف عن نسبه كبيرة تشير إلى استمرار المناعة لفترات مقبلة.

وتابع سالمان: "انطلاقاً من هذه القياسات، فإن المناعة لن تقل عن عام، ومرشحة للزيادة إلى فترة أطول، ولكن تحديد هذه الفترة يحتاح إلى الانتظار، حتى يتم إجراء قياسات كل فترة للمتطوعين لمعرفة مدى استمرارية المناعة".

من جانبه، أشار الدكتور أمجد مصطفى، استشاري أمراض المناعة بوزارة الصحة المصرية، إلى ضرورة متابعة تأثيرات ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا على فاعلية اللقاحات.

وقال مصطفى: "حتى الآن فإن كل التقارير تشير إلى أن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا يمكن للقاحات الحالية التعامل معها، ولكن يجب الانتباه إلى حقيقة أن الفيروس يمكن أن يقوم بتوليد طفرات للهروب من اللقاح".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يجعلنا في حالة شبيهة للإنفلونزا، حيث يجب أن يمنح حينها لقاح كورونا المستجد بشكل موسمي".