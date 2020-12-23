دراسة جديدة.. المناعة ضد "كوفيد- 19" تستمر 8 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف باحثون أستراليون لأول مرة أن الذين أصيبوا بـ"كوفيد- 19" يتمتعون بمناعة طبيعية وحماية لمدة لا تقل على 8 أشهر.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، يعتبر هذا البحث الدليل الأقوى على أن مفعول اللقاحات المتوفرة حاليا ضد فيروس كورونا المستجد سيستمر لفترات طويلة.

واكتشف الباحثون أن خلايا معينة داخل جهاز المناعة تعرف باسم خلايا الذاكرة البائية تتذكر العدوى بالفيروس، وإذا تمت مواجهتها مرة أخرى بالتعرض للفيروس مجددا، تثير استجابية مناعية وقائية عبر إنتاج سريع من الأجسام المضادة الوقائية.

وفي أثناء الدراسة، استعان الباحثون بـ25 مريض "كوفيد- 19"، وسحبوا منهم عينات دم بدءً من اليوم الرابع بعد التقاط العدوى وحتى اليوم 24 بعد التقاط العدوى، ووجدوا أن الأجسام المضادة تبدأ في التضاؤل بعد اليوم الـ20 من العدوى، لكن استمر جميع المرضى في الاحتفاظ بخلايا الذاكرة البائية التي تتعرف على عنصر من عنصري فيروس كورونا المستجد "بروتينات السنبلة ونيوكليوكابسيد"، وأن هذه الخلايا تستمر ما لا يقل عن 8 أشهر.

يقول الأستاذ فان زيلم، إن هذه النتائج تعطي الأمل في فاعلية أي لقاح ضد الفيروس وتشرح أيضا سبب وجود عدد قليل جدا من الأمثلة على عودة العدوى الحقيقية عبر الملايين ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى العالم.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الموجة الأولى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد تتضاءل في الجسم بعد الأشهر القليلة الأولى ما أثار القلق حول احتمال فقدان المناعة الطبيعية ضده بسرعة.

البحث ثمرة تعاون مراكز متعددة بقيادة الأستاذ المساعد مينو فان زيلم من قسم علم المناعة وعلم الأمراض بجامعة موناش، مع تحالف ألفريد للأبحاث Alfred Research Alliance الذي يضم جامعة موناش ومستشفى ألفريد ومعهد بيرنت.