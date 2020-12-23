شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب سيتوقف عن العمل في هذه الهواتف وسامسونج تتراجع عن سخريتها من آبل (نشرة التكنولوجيا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحداث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة تحديثات، من خلال إعلان بعض الشركات المنتجة للتطبيقات الأكثر استخدامًا في دول مختلفة، وكذلك الشركات المنتجة للهواتف الذكية الأكثر شعبية عن آخر مستجداتها.

«المصري اليوم» يرصد آخر مستجدات التكنولوجيا.

سامسونج تتراجع عن سخريتها من آبل

تراجعت شركة سامسونج عن سخريتها من شركة آبل من خلال حذف بعض المنشورات التي كانت قد نشرتها على الصفحات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، أعلن آي مور، المتخصص في مستجدات آبل، أن منشورات شركة سامسونج الساخرة بدأت في الاختفاء من على صفحاتهم، وأوضح أن «سامسونج سخرت من منتجات شركة آبل وتحديدًا محتويات هواتف آيفون الجديدة بطريقة غير مباشرة».

وفسر البعض حذف سامسونج لهذه المنشورات بمخاوفها من أن تنحاز الشركة الكورية الجنوبية لشركة آبل.

وورد في منشورات سامسونج الساخرة «جهاز جالاكسي يقدم لكم كل ما تحتاجونه، بدءا من الشاحن الأساسي وانتهاء بالكاميرات الأفضل، وسرعة الأداء والذواكر»، كما أشارت الشركة «قد تقرر سامسونج التخلي عن إضافة الملحقات المجانية مثل الشاحن أو السماعات في علب الهواتف الجديدة».

شركة Vivo تتحدى سامسونج

أعلنت شركة Vivo عن إنتاجها سلسلة أجهزة X60 الجديدة المزودة بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة مثل هاتف +X60 Pro، لمنافسة شركات سامسونج الحديثة.

وفقًا لـ «3 news»، زودت vivo أجهزتها الجديدة بكاميرا أساسية متعددة العدسات، بها عدسة أساسية تبلغ دقتها 48 ميجا بيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة أخرى بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة خاصة بدقة 8 ميجابيكسل، وسيتم طرح هذه الأجهزة في السوق بأسعار تبدأ من 450 دولار قبل نهاية العام الجاري.

وينتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، وبأسعار تبدأ من 450 دولارا تقريبا.

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، في ملايين الهواتف الذكية.

ووفقًا لتصريح مصدر للصحيفة «أصحاب الهواتف الذكية القديمة عليهم أن يسرعوا بتبديل أجهزتهم في حالة رغبتهم في الاستفادة من خدمات التطبيق، حيث سيتوقف التطبيق عن العمل في هذه الأجهزة بحلول 2021».

ولمعرفة ما إذا كان الهاتف سيعمل وفقًا للنظام الجديد «يحتاج مستخدمي الآيفون إلى الذهاب إلى Settings، ثم General، ثم About، أما أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد فعليهم الذهاب إلى Settings، ثم About Phone لتحديد نظام التشغيل».

شركة OnePlus تنتج هاتف بمواصفات فريدة

كشفت شركة OnePlus عن مواصفات هاتفها التجريبي الجديد، حيث سيتم تزويده بمميزات مختلفة عن باقي الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق.

سيتم تزويد خلفية هاتف OnePlus 8T Concept بطبقات مزركشة تستطيع تغيير ألوانها عند تلقي المكالمات الواردة بين الفضي والأزرق بدرجتي الفاتح والداكن، بحسب «ixbit».

كما سيكون الهاتف قادرًا على قياس المؤشرات التي تتعلق بالحالة الصحية للمستخدم مثل النشاط البدني ومعدلات التنفس.