شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 2.4 مليون شخص حصلوا على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أكثر من 2.4 مليون شخص بـ6 دول حصلوا على لقاح فيروس كورونا فى بداية أكبر حملة تطعيم فى التاريخ وواحدة من أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

وبدأت التطعيمات فى الولايات المتحدة فى 14 ديسمبر مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 777766 جرعة وتتسارع هذه الأرقام مع توزيع لقاح ثان من شركة مودرنا.

وخصصت الولايات المتحدة 5.1 مليون جرعة من لقاح فايزر وبايونتك و6 ملايين جرعة من جرعة مودرنا للتوزيع خلال هذا الأسبوع، ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

جهد عالمي لوقف كورونا

تمت الموافقة الآن على لقاح فايزر في بلدان عبر أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، حيث تبدأ التطعيمات هذا الأسبوع بعد التأكد من فاعليته بنسبة 95% فى تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين.

حملة التطعيم العالمية

تم إعطاء أكثر من 2.4 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم، فى الولايات المتحدة 777.766 ، الصين 650 ألفا، المملكة المتحدة 500 ألف، روسيا 440 ألفا، كندا 17193، وضخت الدول مليارات الدولارات في تطوير تقنيات لقاحات جديدة، واختبارها على آلاف المتطوعين، وتوسيع نطاق التصنيع، ومن ثم طرحها فى السوق فى وقت قياسى.