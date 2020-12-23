هذا المرض قد يحرمك من الأمومة.. ما هو؟

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن مرض "بطانة الرحم المهاجرة" “Endometriosis” قد يحرم المرأة من الأمومة؛ نظراً لتأثيره السلبي على الخصوبة.



وأوضحت الرابطة أن مرض "بطانة الرحم المهاجرة" المعروف أيضا باسم "الانتباذ البطاني الرحمي" عبارة عن خروج الغشاء المخاطي المبطن للرحم من موضعه وانتقاله وتكاثره في موضع آخر، مثل الجزء السفلي من البطن أو منطقة الحوض.

وتتمثل أعراض "بطانة الرحم المهاجرة" في آلام الحيض الشديدة وآلام أثناء الجماع أو التبول وآلام في الجزء السفلي من البطن في غير موعد الدورة الشهرية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج "بطانة الرحم المهاجرة" في الوقت المناسب والحفاظ على الخصوبة. ويتم علاج هذا المرض بواسطة الأدوية، كما قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.