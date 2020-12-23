الكويت تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الخميس، في الكويت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتبدأ بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى. وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحفي، الأربعاء، أن التطعيمات ستكون بأرض المعرض الدولي، وأن كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.

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