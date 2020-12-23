إنفوجراف.. لماذا يجب أخذ لقاح كورونا؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "نور في آخر النفق"، هكذا وصف إعلان شركات الأدوية اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا بعد أشهر من تفشي الجائحة، إلا أن البعض أبدى تخوفه منها لأسباب مختلفة.

وأوضحت الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى في مصر لـ"الخليج 365" أنه من الضروري إدراك الجميع أن اللقاحات ليس لها تأثير سلبي، بل على العكس تماماً تعزز الدفاعات الطبيعية وتساعد الجسم على الاستعداد مسبقاً ليكون قادرا على محاربة الأمراض التي تستهدفها اللقاحات.

الإنفوجراف التالي يوضح أسباب ضرورة التطعيم بلقاحات كورونا حال إتاحتها:



