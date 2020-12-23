الفخفاخ يصف إخوان تونس بالحركة "الكاذبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ أي علاقة له مباشرة أو غير مباشرة بقضية استيراد النفايات الإيطالية السامة.

وفي تدوينة له على فيسبوك كتب الفخفاخ، "خلافا لما يتم ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة، وكما كنت قد وضحت سابقا، يهمني أن أوضح للرأي العام من جديد أنه ليس لي ولا للشركة التي كنت أمتلك أسهما فيها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف بنفايات إيطاليا".



وشدد إلياس الفخفاخ على أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة، مضيفًا "كفاكم كذبًا وتضليلا.. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".





وجاء رد الفخفاخ تعليقا على تدوينة للنائب الإخواني نور الدين البحيري، يتهم فيها الفخفاخ بالتورط في قضية استيراد النفايات السامة، وتستره على أعضاء حكومته ومشاركته معهم.

وأثار اتهام حركة النهضة الإخوانية للفخفاخ استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وانتقد الطبيب التونسي وعضو اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا سمير عبد المؤمن، عبر فيسبوك افتراءات النهضة، قائلا"من ينشر هذه الإشاعات معروف وهو نائب من النهضة وشخص مشهور بأعماله القذرة".

بدوره، كتب حبيب حمام، كاتب ومدون عبر صفحته على فيسبوك، "أنا أشاطر الفخفاخ وأدين بعض قيادات حركة النهضة الذين شوهوه واتهموه باطلا".

وتابع "أدفع إلياس الفخفاخ إلى متابعتهم عدليا. طبعا عندما يتابعهم عدليا يجب أن يسميهم بالاسم ولا يكتفي ببعض قيادات حركة النهضة".

وقرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على الحقيبة الوزراية بالنيابة.

ورفضت جمعيات مدنية تونسية، أن تكون بلادهم مصباً للنفايات الإيطالية ملوّحة برفع قضايا ضدّ الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة التي تنشط في مجال تدوير النفايات.